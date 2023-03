Waarom staan verkeerslichten niet aan de overkant van een kruising?

VRAAG & ANTWOORD‘Zou het niet fijn zijn als verkeerslichten aan de overkant van de kruising opgesteld staan, zoals in de Verenigde Staten?’ vraagt lezer Frans Falize in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Dat zou veel ergernis wegnemen, zoals het in de auto naar voren moeten leunen om omhoog te kijken.’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Het Nederlandse verkeer en ook onze weginrichting zijn niet helemaal vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Dat verkeerslichten in de VS meestal hoog boven de grond aan kabels hangen, komt doordat veel elektriciteitskabels in dat land boven de grond en niet in de grond zijn geplaatst. Dat is niet beter, want je ziet dat die verkeerslichten aan draden gauw defect raken, vooral bij storm.

In Nederland zijn verkeerslichten met opzet lager en dichter bij de weggebruiker geplaatst. Daardoor komen ze prominenter over en ogen de lampen ook groter: het dwingt weggebruikers meer om er rekening mee te houden. En als een verkeerslicht hier wellicht lastig te zien is, worden er als oplossing vaak kleine, extra lichten op ooghoogte van de bestuurders bij geplaatst.

Wat ook meespeelt is dat het Nederlandse verkeer veel gecompliceerder is dan het Amerikaanse. We hebben hier minder straten en wegen die rechttoe rechtaan zijn, wat soms tot minder overzichtelijke kruisingen leidt. Daarnaast hebben we hier veel meer fietsers en voetgangers. Daarvoor zijn vaak aparte verkeerslichten nodig. Ik moet er niet aan denken dat al die lichten aan de overkant van de kruising, dus ver weg, hoog in de lucht zouden hangen. Met chaos en onoverzichtelijkheid is de verkeersveiligheid niet gediend.’

