Waarom staat er plotseling ‘Prezzo Medio’ bij alle Italiaanse tankstations?

Benzine­prij­zen boven de twee euro, maar we worden niet geremd: ‘Wen er maar aan’

Het was jarenlang een psychologische grens: 2 euro voor een liter benzine, dat was toch al te gortig. Maar de adviesprijs voor een liter is nu 2,22 euro en niemand maalt erom. We zijn eraan gewend, zeggen experts. ,,Misschien houd je er even rekening mee, maar daarna ga je op zondag toch weer met de auto naar oma.’’