‘Waarom werkt mijn radio in veel tunnels niet?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Om radio in tunnels te ontvangen moeten er steunzenders worden ingebouwd en die laten een beperkt aantal frequenties toe. Er is geen standaardeis voor de radio-ontvangst. Wel is er de afgelopen jaren naar gestreefd dat je in elk geval nieuwszender NPO Radio 1 en de regionale omroep moet kunnen ontvangen. Dat heeft alles te maken met berichtgeving in geval van calamiteiten. Deze twee omroepen moeten zowel in FM als in DAB te ontvangen zijn. Overigens beschikken tunnels voor calamiteiten ook nog over omroepinstallaties. Daarmee kan de tunnelbeheerder via luidsprekers gesproken berichten laten horen.”