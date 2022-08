Wanneer is de airco van je auto aan onderhoud toe?

De airconditioning in je auto draait bij deze zomerse temperaturen overuren en is daardoor eerder toe aan onderhoud. Maar hoe weet je precies wanneer het tijd is om je airco bij te laten vullen?

De airconditioning in je auto blijft niet automatisch altijd optimaal werken, in tegenstelling tot wat veel automobilisten denken. Net als een gewone klimaatregeling heeft je airco op regelmatige basis onderhoud nodig. ’s Zomers zorgt-ie voor een aangename temperatuur in je auto, zet je de airco aan als het regent, dan wordt het vocht uit de lucht gehaald. Resultaat: binnen in de auto wordt het droger, en dat zorgt ervoor dat je ruiten niet beslaan.

Lees ook Met dit vaak vergeten knopje kun je als automobilist veel brandstof besparen

Hoe weet je dat het tijd is voor onderhoud?

Omdat je je airco het hele jaar door gebruikt, is het belangrijk er goed voor te zorgen. Een jaarlijkse check is nodig, om de twee jaar moet je bijvullen. De airco van een auto bestaat uit een compressor en een warmtewisselaar. In het gesloten circuit van die laatste bevindt zich een speciaal koelmiddel en olie.



Ik ruik een geur van vieze sokken, wat betekent dit?

Als je airco een onaangename geur verspreidt, is er iets mis. De kans is groot dat er stof of vuil in zit. Maar er zijn nog andere symptomen: als je airco af en toe niet meer werkt, moet het systeem gereinigd worden. Ook als je het klimaat in de auto niet meer volledig geregeld krijgt, moet je een onderhoudsbeurt aanvragen. Als het brandstofverbruik van je auto snel stijgt, kan dat er ook op wijzen dat er iets mis is met je airco.



Kun je zelf het onderhoud doen?

Nee, zelfs niet als je een handige klusser bent. Sterker nog: het is zelfs wettelijk verboden om je airco zelf met koelmiddel en olie bij te vullen. Dat komt omdat het een behoorlijk complex werkje is. Dat wil zeggen dat alleen je garage of een erkend aircospecialist het kan uitvoeren.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.