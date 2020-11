‘Wanneer moet de distributieriem van een auto worden vervangen?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Irritant! Snapt men het nut van een richting­aan­wij­zer niet meer?’

1 november ,,Het lijkt in het verkeer steeds gewoner te worden om geen richtingaanwijzer te gebruiken. Dat wordt vooral ‘vergeten’ bij het verlaten van een rotonde of het wisselen van rijstrook. Irritant. Begrijpen die mensen het nog wel, of is het een combinatie van gemakzucht en geen handhaving door de politie?” vraagt lezer Robert Hoekstra.