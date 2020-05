Wat betekenen de waarschuwingslampjes? Win een dashcam van 330 euro

Sommige meldingen op het dashboard zijn uiterst serieus: doorrijden en de waarschuwing negeren kan gevaarlijk zijn of schade aan de auto veroorzaken. Daarom is het wel zo handig als je weet wat de betekenis van de symbolen is. Iedereen die meespeelt, maakt kans om een superslimme dashcam van Nextbase te winnen. Dat is de Nextbase 522GW, waarbij we ook nog eens een aparte videocamera voor de achterruit cadeau doen. De set heeft een winkelwaarde van €330.

Voordat je de quiz gaat spelen een tip vooraf: de waarschuwingen hebben verschillende kleuren om hun betekenis te duiden. Groen betekent: dit systeem werkt naar behoren. Bij wit gaat het om een aanwijzing of aanbeveling. Geel of oranje wil zeggen: laat de auto zo snel mogelijk in de garage controleren. En rood betekent: rij niet door, maar breng de auto op een veilige plek tot stilstand en roep de hulp van een monteur of de wegenwacht in.

De hoofdprijs: Nextbase 522GW, een veelzijdige dashcam mét extra camera

De dashcam 522GW van Nextbase bevestig je eenvoudig achter je voorruit. Hij legt op video alles vast wat jij als automobilist ook ziet en ziet soms dingen waar jij als bestuurder even geen erg in hebt. Dat kan reuze handig zijn om bijvoorbeeld het ontstaan van een ongeval vast te leggen. Maar je kunt er natuurlijk ook een mooie vakantiereis mee filmen. De beelden stuur je desgewenst direct door naar je smartphone via Bluetooth of wifi.

Deze dashcam bevat de nieuwste chips en sensoren om zowel overdag als ’s nachts een optimale beeldkwaliteit te garanderen. Hij filmt in quad hd resolutie en heeft een ingebouwd polarisatiefilter, waardoor je minder last hebt van reflectie van de voorruit in de camerabeelden. Verder is hij te gebruiken met Alexa-spraakbesturing. De hoofdprijs van deze quiz wordt bovendien geleverd met een extra camera voor de achterruit.

Volledig scherm Nextbase 522GW © Nextbase

De Nextbase 522GW heeft een 3 inch groot touchscreen en je kunt verschillende camerastandpunten kiezen: Rear View, Rear Window, Cabin View en Radar Modules. Bij een ongeval of als de geparkeerde auto schade oploopt, maakt de camera automatisch opnamen. De videobestanden kunnen ook de verzekeringsmaatschappij van dienst zijn. Een app en volledig softwarepakket (Android, iOS en pc) worden meegeleverd. Ook handig: Emergency SOS. De dashcam stuurt bij een ongeval de gps-positie automatisch naar hulpdiensten als de bestuurder daar zelf niet toe in staat is.