Wat betekent real-time verkeersinformatie?

Een navigatiesysteem in auto's kan de verkeersinformatie op twee manieren binnenhalen. De eerste en tot nu toe meest gebruikte manier is via data die omroepen verzenden. Deze verkeersinformatie wordt slechts op bepaalde tijdstippen uitgezonden. Hierdoor kunnen de berichten inmiddels achterhaald zijn. Bij real-time verkeersinformatie worden de data via een permanente internetverbinding binnengehaald. Dat maakt het systeem duurder, maar het grote voordeel is dat updates continu mogelijk zijn. Een dergelijk systeem gebruikt bijvoorbeeld Google Maps of TomTom. Omdat zo'n systeem meestal niet alleen de hoofdwegen, maar ook allerlei lokale routes monitort, is het ook preciezer.