Wat is het verschil tussen rijmodus EV en Eco?

In de stand EV rijdt de hybride uitsluitend op de elektromotor. Mits er voldoende stroomvoorraad in de batterijen zit, natuurlijk. EV (Electric Vehicle) is handig in milieuzones waar helemaal geen uitlaatgas is toegestaan. Die zullen we de komende jaren steeds vaker tegenkomen en ze zijn uitsluitend toegankelijk voor volledig elektrische en (waterstof)auto’s of hybrides in de EV-stand.