Wat je zelf kunt doen tegen ‘oogverblindende’ moderne koplampen

Uit een recente studie van de Royal Automobile Club (RAC), een zusterorganisatie van de ANWB, blijkt dat meer dan de helft van de bestuurders in het Verenigd Koninkrijk nu vaker verblind wordt door felle koplampen dan een jaar geleden. Ruim 91 procent van de 1250 ondervraagde automobilisten beweerde dat ‘enkele’ of ‘het merendeel’ van de koplampen op de weg te fel waren. Ook in Nederland lijkt het aantal klachten toe te nemen, zo blijkt uit het grote aantal reacties op diverse internetfora over dit onderwerp.



De RAC zei eerder al dat de vooruitgang in koplamptechnologie het probleem veroorzaakt. Led- en laserkoplampen rukken immers op. Ze zijn fel, maar bieden de automobilist ook veel beter zicht dan de conventionele halogeenlampen. Steeds meer nieuwe auto’s beschikken tegenwoordig overigens over technologie die verblinding van andere weggebruikers kan voorkomen. Deze systemen werken echter alleen tijdens het rijden met groot licht. De lampen schakelen dan automatisch terug naar dimlicht.