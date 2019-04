Wat te doen aan deuren die steeds ontgrendelen?

Honderden nieuwe flitspalen langs de Franse wegen

5 april Langs de wegen in Frankrijk zullen dit jaar honderden nieuwe, zeer geavanceerde snelheidscamera's geplaatst worden. Dat is meegedeeld door overheidsdienst Sécurité Routière. Bij de protesten van de ‘gele hesjes’ is een groot aantal camera's beschadigd geraakt.