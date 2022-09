Weer 600 SUV's met lege band in Europa door klimaatdemonstranten, ook in Nederland

Klimaatdemonstranten lieten afgelopen nacht banden leeglopen van 600 SUV’s in negen Europese landen. De groep, Tyre Extinguishers genaamd, protesteerde hiermee tegen de populariteit van SUV’s. Het was de grootste operatie van de actiegroep tot nu toe.

De klimaatactivismegroep heeft naar eigen zeggen campagne gevoerd tegen de verwoestingen van de klimaatverandering door de banden van SUV’s in heel Europa leeg te laten lopen. Gisteravond was hun grootste actienacht tot nu toe, zo meldt de Britse krant The Guardian, toen de groep de banden leeg liet lopen van meer dan 600 SUV’s.

‘Pronken van rijken’

De groep wil het bezit van SUV’s in stedelijke gebieden ontmoedigen en zegt dat deze voertuigen ‘onnodige luxe-emissies’ veroorzaken, waarmee de rijken pronken. Ze zouden een klimaatramp zijn, luchtvervuiling veroorzaken en de wegen onveiliger maken. De gedachte is dat als je in een Europees stadscentrum woont, je toegang hebt tot milieuvriendelijkere vormen van vervoer, of dat nu wandelen is, het openbaar vervoer, of een kleiner voertuig of een elektrische auto.

De activisten stoppen meestal iets kleins in het ventiel van de banden van een SUV, zoals een linze, waardoor het ventiel een beetje open blijft staan en de band langzaam leegloopt, zonder dat de demonstranten in de buurt van het voertuig hoeven te blijven. De activisten plakken ook een folder op de voorruit van elke auto om de eigenaar te laten weten waarom hun SUV een of meerdere lekke banden heeft. In Nederland ging het bij de actie om 14 auto's in Hengelo.

‘Banden laten leeglopen is grijs gebied’

Gisteravond beweerde de groep dat het banden van SUV's heeft laten leeglopen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Noorwegen, Denemarken, Tsjechië en Canada. De groep richt zich specifiek op banden, omdat die wettelijk gezien in een grijs gebied bevinden. De politie in Londen vertelde aan The Guardian dat ze er niet eens zeker van zijn dat het laten leeglopen van de band van een voertuig, zonder anderszins schade te veroorzaken, als een misdrijf kan worden beschouwd.

De actie van de klimaatdemonstranten is opmerkelijk. In Europa is de SUV zeer populair. Het merendeel van de nieuw verkochte auto's is tegenwoordig een zogeheten cross-over met SUV-trekjes, zoals veel binnenruimte, een hogere carrosserie en een stoer uiterlijk. Een belangrijk deel van die auto's is echter een niet al te grote middenklasser en vaak voorzien van lokaal nauwelijks emissies uitstotende, zuinige hybridemotoren. Veel nieuwe SUV's zijn zelfs compleet elektrisch aangedreven. Grote SUV's liggen wel al langer onder vuur omdat ze zo ontworpen zijn dat bij een ongeval de doden in de andere auto vallen. Ook zouden ze voor extra letsel zorgen bij voetgangers en fietsers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: