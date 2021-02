Wéér een autobrand in Oss, politie onderzoekt oorzaak

Op pad met wegenwacht René: ‘Accu’s uitdelen en sloten ontdooien’

9 februari Hij is het parkeerterrein van het Shell-tankstation in Roosendaal nog niet af, of pechhulp René Nouws van de ANWB heeft al twee automobilisten geholpen. De een met een lekke band. De ander met trillende wielen. ,,En dan moet de dag nog beginnen. Het wordt vandaag een gekkenhuis, geloof mij maar.”