Weer forse prijsverlaging Tesla, nu tot 22.500 euro korting

Eind vorig jaar gingen diverse autofabrikanten elkaar te lijf met flinke prijsverlagingen. Tesla verlaagde niet alleen in China, maar begin dit jaar ook in Nederland de prijzen van de Model 3 en en Model Y met duizenden euro’s. Diverse autobouwers, waaronder BYD, reageerden daarop door in ieder geval in China eveneens het mes in de prijzen te zetten.

Beloofd: geen abnormaal prijsbeleid

Halverwege vorig jaar leken Tesla en diverse Chinese autofabrikanten een einde aan de prijzenoorlog te maken. Ze kwamen overeen dat de merken elkaar ‘op eerlijke wijze’ zouden beconcurreren en geen ‘abnormaal prijsbeleid’ meer voeren. Maar Tesla bleef zijn prijzen verlagen. Waar onlangs de Model 3 en Model Y enorm in prijs werden verlaagd, voert het Amerikaanse automerk nu een heftige prijsverlaging door op de Model S en Model X.

Model S tot 22.500 euro korting

De Tesla Model S wordt tot maar liefst € 22.500 minder duur dan voorheen. De Tesla Model S Dual Motor All Wheel Drive stond tot voor kort voor € 107.490 in de prijslijsten, maar wisselt nu vanaf €94.990 van eigenaar. Daarmee is de prijs met maar liefst € 12.500 gezakt. De prijs van de 1020 pk sterke Tesla Model S Plaid (Tri -Motor All Wheel Drive) zakt met zelfs € 22.500 naar € 109.990.

De Model S Dual Motor All Wheel Drive heeft een bereik van 634 kilometer en is in staat om in 3,2 seconden een snelheid van 100 km/h te bereiken. Zijn topsnelheid: 250 km/h. De supersnelle Model S Plaid sprint in 2,1 seconden naar een snelheid van 100 km/u en heeft een topsnelheid van 322 km/u. Zijn rijbereik bedraagt 600 kilometer.

Tesla Model X: tot €22.000 minder duur

Ook van Model X verlagen de Amerikanen de prijzen. De Dual Motor All-Wheel Drive-versie kostte eerder €116.490, maar vanaf heden is dat € 99.990: een korting van 16.500 euro. De Tesla Model X Plaid, die bijna net zo snel is als de Model S Plaid, kost voortaan € 114.990 in plaats van € 136.990: dat betekent een prijsdaling van maar liefst 22.000 euro.

Geen wapenstilstand in prijzenoorlog

De minst dure Model X heeft een WLTP-bereik van 576 kilometer en een 0-tot-100-tijd van 3,9 seconden. De Plaid komt iets minder ver (543 km), maar is in staat om in 2,6 seconden naar de 100 km/u te sprinten. De topsnelheden van de twee liggen op respectievelijk 250 en 262 km/u. Van een ‘wapenstilstand’ in de prijzenoorlog tussen fabrikanten van elektrische auto’s lijkt dus voorlopig geen sprake.