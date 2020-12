Wegenbouwbedrijf ‘medeverantwoordelijk’ voor betonplaat-drama op Duitse snelweg

Het wegenbouwbedrijf van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is ‘op zijn minst medeverantwoordelijk’ voor het dodelijke drama met een losgeraakte betonplaat, vorige maand op de snelweg A3 bij Keulen. Dat staat in een rapport van het deelstaatministerie van Transport, melden Duitse media. De 6,2 ton zware plaat, onderdeel van een geluidswal, plette de auto van een 66-jarige Keulse die ter plekke aan haar verwondingen bezweek.

De betonplaat had volgens het ministerie nooit aangebracht mogen worden op de manier zoals gebeurde bij de verankering in augustus 2008. Daarbij werd geïmproviseerd met een lasverbinding en een bout. Die was uiteindelijk niet bestand tegen de trekkracht van de betonplaat en brak af. Mogelijk gebeurde dit onder invloed van de vele passerende vrachtwagens.

Lees ook Opzettelijk foute bevestiging deed betonplaat op auto Duitse vrouw (66) storten

Zowel bij de test- als opleveringsprocessen van de geluidswal en zelfs daarna werden volgens het ministerie fouten gemaakt. ‘Na evaluatie van de bouwdossiers moet worden vastgesteld dat deze niet-conforme bevestiging van enkele geluidswerende elementen bekend was bij de plaatselijk verantwoordelijke afdeling bouwtoezicht van het wegenbouwbedrijf’, meldt het Transport-ministerie in haar rapport aan het parlement van Noordrijn-Westfalen.

Geen antwoord

De geïmproviseerde verankering was volgens het deelstaatministerie al opgemerkt in juli 2008, vier weken voor de plaatsing van de betonplaten. De toezichtafdeling vroeg het bouwbedrijf dat de klus uitvoerde per e-mail of het veilige statica (sterkteberekeningen) voor de verankeringsconstructie kon overleggen. Zonder antwoord van het bouwbedrijf werden de betonplaten in de nacht van 28 augustus 2008 geplaatst en werd het traject enkele uren later feestelijk geopend.

‘Zelfs nadat de betonplaten waren geïnstalleerd, werd meerdere keren schriftelijk verzocht om geverifieerd bewijs voor de gewijzigde verankeringsconstructie', aldus het rapport. De oplevering en acceptatie gebeurde volgens het ministerie onder voorbehoud. Omdat het bouwbedrijf niet antwoordde, stopte de toezichtafdeling van het wegenbouwbedrijf haar bewijsverzoeken na verloop van tijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Daarna gebeurde er niets meer”, zei Transport-minister Hendrik Wüst (CDU) gisteren in de Verkeerscommissie van het deelstaatparlement. Waarom niemand nog iets ondernam, weet hij naar eigen zeggen niet. ,,Dat is de vraag die mij en alle andere betrokkenen zorgen baart”, aldus de bewindsman. Volgens het rapport kwam er ook geen onderzoek door derden. Het bouwbedrijf dat de betonplaten plaatste, ging in 2013 failliet.

Opzet

Het wegenbouwbedrijf van Noordrijn-Westfalen maakte medio november al bekend dat de betonplaat opzettelijk verkeerd was bevestigd. Dit om een hoogteverschil te overbruggen. Daarbij werd geïmproviseerd met een lasverbinding met een schroef. Die was uiteindelijk niet bestand tegen de trekkracht van de 6,2 ton zware betonplaat en brak op 13 november omstreeks 10.15 uur af.

De betonplaat stortte op de auto van 66-jarige vrouw uit Keulen. Pas rond 12.30 uur slaagde de brandweer erin de zware plaat met behulp van een kraan van het voertuig te takelen, de auto te verplaatsen en het lichaam van het slachtoffer te bergen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na het ongeval vond een ingenieur die de betonplaat en geluidswal op last van het Openbaar Ministerie controleerde een afgebroken stalen bout en een ‘duidelijk’ te kleine ring. In de plaat naast het losgeraakte exemplaar ontdekte hij een verbogen lasverbinding met een verhoogde kans op losraken.

In zijn voorlopige rapport concludeerde de deskundige dat sommige betonplaten correct waren bevestigd en andere niet. Hij adviseerde die laatste zo snel mogelijk te verwijderen. Dat gebeurde op 19 november. Onder toezicht van de recherche, die foto’s nam van de bevestigingsbeugels, werden zes betonplaten op diepladers getakeld.

Andere geluidswanden

Naar aanleiding van het drama op de A3 bij Keulen controleert het wegenbouwbedrijf NRW ook andere geluidswallen van hetzelfde type. Dat gebeurt onder andere op de A59 bij Duisburg. Daar zijn ook ‘afwijkingen’ geconstateerd, aldus het wegenbouwbedrijf.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: