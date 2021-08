Wel érg nuchter voor een ‘Spaanse’ schone: op weg met de snelste Seat Leon Sportstourer

autotestDe krachtigste Seat Leon van het moment is meteen de enige versie die volledig elektrisch kan rijden. Als plug-in hybride is deze ‘Spaanse’ stationcar veelzijdig en gebruiksvriendelijk, al voert nuchterheid – zeker voor een topmodel – wel erg de boventoon.

Seat Leon Sportstourer 1.4 TSI e-Hybrid (204 pk/ 150 kW), vanaf € 39.600

Merkpolitiek doet vreemde dingen in autoland. Er bestaat een nóg sterkere versie van deze Leon, maar die variant (met 245 pk) mag tegenwoordig geen Seat meer heten omdat zustermerk Cupra hem verkoopt. Dat merk staat nu op eigen benen en richt zich op sportiever georiënteerde kopers: de Cupra Leon heeft een andere neus en een sportonderstel, de ‘gewone’ Leon in deze test staat lager op de ladder.

Desondanks is dit de snelste ‘normale’ Leon; dankzij een 1,4-liter benzinemotor (150 paardenkrachten / 110 kilowatt) en een elektromotor (116 pk / 85 kW) sprint de e-Hybrid in een nette 7,7 seconden naar 100 kilometer per uur. Met name de souplesse van de aandrijflijn overtuigt, zeker zo lang er voldoende stroom in het accupakket (12,8 kilowattuur) zit. Dan kan deze Seat in theorie 59 kilometer per laadbeurt elektrisch rijden en dat doet hij overtuigend; de benzinemotor blijft lang uit. Wie rustig rijdt en de Leon zoveel mogelijk bijlaadt, kan een extreem laag brandstofverbruik scoren.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Afgezien van z’n prestaties merk je helaas nauwelijks dat dit het topmodel is van de Seat Leon-reeks. Hij stuurt, veert en voelt – ondanks z’n hogere gewicht – zoals elke andere versie: solide en uitgebalanceerd, maar ook wat goedmoedig en karakterloos. De Leon Sportstourer is zonder twijfel een handige stationcar voor je gezin, al biedt de plug-in hybride 150 liter minder bagageruimte vanwege het accupakket onder de vloer. Maar onder de streep staat vooral overeind dat hij meer uitgesproken zou mogen zijn om zijn meerwaarde ten opzichte van – bijvoorbeeld – een Volkswagen Golf Variant te vergroten. Een wat scherpere besturing met meer gevoel, bijvoorbeeld. Of details die hem iets specialer maken dan de rest. Maar goed, voor dat soort zaken moet je tegenwoordig bij Cupra zijn.

Plus

+ Goede prestaties

+ Moderne aandrijflijn

+ Voldoende ruimte

+ Theoretisch erg zuinig

Min

- Lichte besturing

- Rijdt solide, maar ook wat saai

- Kleinere bagageruimte

- Flink zwaarder

Eindcijfer

7,7

Conclusie

Z’n zuinige, soepele en moderne aandrijflijn maakt de Leon e-Hybrid aantrekkelijk voor dagelijks gebruik. In potentie is hij spaarzaam én vlot, en als ruime Sportstourer is dit een goede gezinsauto. Jammer dat je nergens z’n Spaanse wortels voelt; hij verdient een scherper randje.

Extra testnotities

Seat levert de plug-in hybride Leon in één uitrustingsniveau, namelijk de FR Business Intense. De minder luxe uitgeruste Reference, Style en FR zijn dus niet met deze aandrijflijn te combineren. De FR Business Intense is leverbaar vanaf 39.600 euro en heeft in ieder geval de volgende zaken standaard aan boord: een multimedia- en navigatiesysteem dat te bedienen valt via het centrale 10-inch aanraakscherm, parkeersensoren in de voor- en achterbumper, adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera en een verwarmbaar stuur.

Ook krijg je de modernste soort verlichting die Seat levert: de koplampen zijn voorzien van volledige led-techniek, de achterlichten geven een bewegende ‘welkomstceremonie’ en de knipperlichten zijn dynamisch – dat wil zeggen dat ze niet alleen knipperen maar een vloeiende ‘golf’ vormen zodra je richting aangeeft. Een charmant detail is de welkomstverlichting in de buitenspiegels die de Spaanse groet ‘Hola!’ op de grond projecteert wanneer je op de auto afloopt.

Wat de veiligheidssystemen betreft zit de bij de FR Business Intense eveneens goed: zo is er een dodehoekassistent aanwezig die kan helpen met uitparkeren, houdt de auto achteropkomend verkeer in de gaten (dan geeft hij een seintje als je bijvoorbeeld je deur nog even niet moet openen omdat er een fietser aankomt) en kan hij automatisch filerijden. Het uitgebreide rijhulppakket ‘Travel Assist’ is eveneens aanwezig: dat helpt met het insturen van bochten, kan de auto heel prima tussen de rijstrookbelijning houden en past de volgafstand automatisch aan ten opzichte van je voorliggers. Ook kan de Leon zelf de hulpdiensten alarmeren, bijvoorbeeld na een ongeluk.

Dankzij een mobiele verbinding (‘Seat Connect’) kun je diverse dingen op afstand bedienen via een app en een speciale web portal. Log in en je hebt toegang tot onder meer de boordcomputergegevens en de parkeerpositie van de auto, maar je kunt ook de deuren openen of sluiten of de ventilatie alvast aanzetten. Zeker wanneer de e-Hybrid aan de laadpaal staat, is dat handig: dankzij de stroom uit het elektriciteitsnet kan de airconditioning de zomerhitte alvast uit de auto verdrijven zonder dat dit ten koste gaat van de accureserve.

Seat levert standaard vier jaar garantie op de Leon. In de eerste twee jaar is de fabrieksgarantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers, maar in jaar drie en vier is de garantie opmerkelijk genoeg geldig tot 100.000 kilometer. Zeker voor mensen die bovengemiddeld veel rijden zijn dat toch wat kleine lettertjes om rekening mee te houden.

Naast de prima standaarduitrusting kun je ook bij het topmodel van de Leon nog heel wat opties aanvinken. Een interessante is het Technology Pack ter waarde van 1620 euro, dat onder meer verwarmde voorstoelen, een draadloze lader voor je smartphone, sleutelloze toegang (dan kan je de autosleutel dus in je broekzak houden tijdens het ontgrendelen of afsluiten) en een elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening. Voor 835 euro zou je ook nog het instelbare onderstel kunnen kiezen: daarmee geef je de Leon een iets sportiever of juist comfortabeler karakter met een druk op de knop, al zijn de verschillen in het gevoel van de schokdempers niet enorm. Wanneer je deze optie kiest, krijg je overigens ook meteen een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

Seats zustermerk Skoda levert een versie van de Octavia Combi die technisch identiek is aan deze Seat Leon. Bij het Tsjechische merk krijg je dan de Octavia iV PHEV (vanaf 35.745 euro) terwijl de sportievere versie met 245 pk bij Skoda als RS door het leven gaat. Die RS kost minimaal 42.345 euro. Volkswagen heeft opvallend genoeg nog geen plug-in hybride versie van de Golf Variant beschikbaar: hoewel de Leon en de Golf veel techniek delen, is de sterkste Golf voorlopig voorzien van een 1.5 e-TSI motor met 150 pk.

