‘Welke e-bikes moeten een kentekenplaat hebben?’

Parijs haalt 149 elektri­sche bussen van de weg nadat er twee spontaan in brand vlogen

In Parijs zijn in korte tijd twee stadsbussen spontaan in brand gevlogen. Openbaarvervoersbedrijf RATP haalt nu 149 elektrische bussen uit de roulatie tot er meer duidelijk is over de oorzaak.

29 april