Wie wil er nog een auto van de zaak? De ondergang dreigt

De storm die over Leersum trok bracht Bernadette roem en betekende tevens haar einde

23 juni De 42-jarige Bernadette is, nadat vrijdagmiddag een boom op haar was gevallen, ongewild het symbool geworden van de Leersumse storm. De deux chevaux is zo vaak gefotografeerd, dat eigenaresse Joke Kuiper er pissig van werd.