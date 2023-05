Worden elektrische auto’s vaker van achteren aangereden?

Vraag: ‘Wij zijn in korte tijd twee keer van achteren aangereden in onze elektrische Dacia Spring. De ene keer zat ik achter het stuur en de andere keer mijn zoon. Is het aantal aanrijdingen van achteren bij elektrische auto’s relatief groot, omdat de remlichten niet gaan branden als je het gaspedaal loslaat en de auto vanzelf afremt?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ik sluit dat niet helemaal uit, maar er is nog geen onderzoek naar gedaan. Elektrische auto’s kunnen automatisch op de motor afremmen, om op die manier extra stroom op te wekken. Dat wordt het regeneratief remmen genoemd. Het rempedaal komt hierbij niet in actie, dus als bestuurder hoef je niks te doen. De mate van genereren kiest de auto zelf. Sommige elektrische auto’s kunnen zichzelf hiermee zelfs volledig tot stilstand brengen, dat is het zogenaamde one-pedal rijden. Overigens kun je meestal in de boordcomputer, of met ‘flippers’ aan de stuurkolom, de mate van regeneratie zelf instellen. Het minimaliseren daarvan kan de oplossing zijn voor iedereen die zich er onveilig bij voelt.