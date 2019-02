Worden Engelse koplampen bij apk afgekeurd?

Het komt niet vaak voor dat koplampen kunnen omschakelen. Ik heb even nagevraagd bij de RDW hoe het zit. Als koplampen ‘Engels’ zijn, wordt daarmee bedoeld dat het lichtbeeld gespiegeld is aan het in Nederland voorgeschreven lichtbeeld: in dat geval volgt afkeur. Maar het is niet zo dat Engelse koplampen per definitie niet door de keuring komen. Wanneer de koplampen op de juiste manier zijn omgeschakeld, ondervindt uw MG dus geen problemen bij de APK.