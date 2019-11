Wordt dit Nederlandse idee het stadsautootje van de toekomst?

In deze stad ben je als autorijder het beste af

14 november Autorijden in stedelijk gebied is er de laatste jaren niet gemakkelijker op geworden. Om dat beter in beeld te krijgen, is er onderzoek gedaan naar de rijomstandigheden in honderd grote steden over de hele wereld. Uit deze Driving Cities Index 2019 blijkt dat Calgary in Canada de beste stad is voor autorijders. Van de drie Nederlandse steden die zijn onderzocht scoort Utrecht het beste, vóór Rotterdam en Amsterdam.