Youtuber verkoopt bizarre autocollectie in één keer

Autotest De ultieme Lamborghi­ni Huracán is extra snel dankzij zijn ‘Cofango’

De STO is de snelste en lichtste uitvoering van de inmiddels acht jaar oude Huracán. Het is een van de meest opwindende auto's om in te rijden, mede dankzij een gewicht besparende vinding met de naam Cofango.

29 oktober