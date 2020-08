Youtubers vinden voor meer dan miljoen aan klassieke auto's in verlaten gebouw

In de garage stonden onder meer een zeldzame Bristol Bullet, een Bentley Continental Flying Spur en een vintage Beardmore-taxi uit 1957. Ben, een urban explorer uit Winchester, ontdekte de bijzondere wagens samen met zijn vriend Eran in de ondergrondse parkeergarage van een gebouw in de Home Counties. Het gebouw was ooit eigendom van de firma Bristol, een Brits sportwagenmerk dat in mei van dit jaar failliet werd verklaard als gevolg van de lockdown.