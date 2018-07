Zachte band grootste risico voor vrachtwagens

Een vrachtwagenband heeft zo'n 8 tot 9 bar luchtdruk nodig. Hoe zachter die is - en banden lopen nu eenmaal langzaam leeg - hoe warmer die wordt en hoe groter de kans op een klapband. Rijkswaterstaat onderkent dat risico en houdt momenteel een proef op de A16 bij Dordrecht waarbij de bandenspanning van de 10.000 vrachtwagens die dagelijks passeren via speciale detectielussen wordt gemeten. Als de 'voetafdruk' van een van de banden afwijkt, gaat het alarm af. ,,We kalibreren nu het systeem en later dit jaar gaan we chauffeurs en vervoerder waarschuwen als de bandenspanning te laag is. Ook kijken we of er een plek komt waar de chauffeurs hun banden op spanning kunnen brengen'', zegt Hanneke Derksen van Rijkswaterstaat.



Slechte banden is niet de enige oorzaak van de sterke stijging van incidenten met vrachtauto's. In 40 procent van de ongevallen en pechgevallen zit er een buitenlandse chauffeur achter het stuur. Nederlandse truckers zetten vraagtekens bij de vakbekwaamheid van de Oostblokkers. De Heus: ,,Die Oost-Europese jongens worden uitgebuit. Ze moeten door en door. De ene rit na de andere. Ze hebben geen geld om in een truckerscafé te eten. Ze rijden door tot de vrachtwagen er letterlijk mee stopt. Ze gaan niet naar de garage als ze een rammeltje horen."