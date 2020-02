Zakenman reed al meer dan 1,2 miljoen kilometer met zijn Porsche 911

Het is dan ook Porsche zelf dat naar buiten kwam met het verhaal. MacEachern maakte in 1970 voor het eerst kennis met de Duitse sportwagens, toen hij een proefrit maakte. Hij was meteen verkocht. De man had een snelgroeiend bedrijf dat tapijten reinigt en verdiende goed geld. Daarmee kocht hij in 1976, nadat hij eerst al een andere Porsche had, dit model: een 911 ‘930' Turbo. Het is het 350ste exemplaar dat gebouwd werd. De Canadees bestelde hem in donkerblauw, met een lichtbruin interieur.