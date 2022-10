Ze trekken snel op, je hoort ze amper en ze zijn zwaar: waarom elektrische auto’s eigen borden krijgen

Dit is waarom lantaarnpa­len 's avonds soms uitstaan terwijl ze overdag wel branden

Het is weer herfst, het wordt vroeg donker en laat licht. Goede straatverlichting, vooral buiten bewoond gebied, is wel zo prettig. Toch staan de lantaarnpalen lang niet altijd aan op de gewenste tijdstippen, of juist wel, maar dan midden op de dag. Wat valt hier aan te doen? Vier vragen én antwoorden.

13 oktober