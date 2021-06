Zeldzame gestolen Ferrari razendsnel terug bij eigenaar na oproep op sociale media

In een interview met het in Melbourne gevestigde radiostation 3AW legt autoliefhebber Smith uit hoe zeldzaam zijn luxueuze twaalfcilinder Ferrari is: ,,Er zijn er misschien maar 300 of 400 over op de hele wereld, dus je komt ze niet op iedere straathoek tegen.”



De eigenaar belde de politie en nam contact op met zijn verzekeringsmaatschappij, maar had weinig hoop zijn geliefde auto ooit nog terug te zien. 's Avonds bedacht hij echter een plan. Hij besloot het publiek op sociale media in te schakelen door een oproep te lanceren.