Zeldzame politie-Porsche van Wessel schitterde in Zandvoort: ‘Agenten hielden me aan en wilden op de foto’

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom wordt paarden­poep niet opgeruimd van de weg en het fietspad?’

‘Ik heb een prangende vraag over paarden op de weg en op fietspaden’, aldus lezer Kees de Haas in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Hoe is het mogelijk dat ruiters de poep gewoon mogen laten liggen? Wat een vieze bende en een gevaar voor ongevallen en gevaarlijke uitwijkmanoeuvres in het verkeer. In sommige steden in het buitenland hebben de paarden een drollenvanger, die kunnen wij hier toch ook invoeren?’

25 augustus