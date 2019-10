'Zelfrijdende auto biedt luxe voor iedereen'

De carrière van Laurens van den Acker (54), een van Nederlands succesvolste auto-ontwerpers, is een geheel nieuwe episode ingegaan. ,,Toen ik auto-ontwerper wilde worden, had ik nooit gedacht dat we nog eens auto's zonder chauffeur en zonder stuur en pedalen zouden maken. Het hele concept van de auto verandert.''

Laurens van den Acker en de conceptauto EZ-Go

Zoals elke autodesigner kijkt en werkt Van den Acker minimaal vijf tot tien jaar vooruit. ,,We lijken terug te gaan naar het tijdperk van de koetsen: de eerste mobiliteitsvorm was een huisje op wielen met een paard ervoor en een koetsier. De koetsier vervangen we nu door technologie, de paarden worden vervangen door batterijen en je zit straks in een soort verlengstuk van je woonkamer. De auto wordt een salon.''

Dat heeft ook grote gevolgen voor de rijbeleving, verwacht Van den Acker. ,,Als je in een auto zonder bestuurder rijdt, wil je dat het zo vloeiend mogelijk gaat, alsof je op een vliegend tapijt zit. Niks plotseling remmen, heftige bewegingen of onvoorspelbaarheid, dat creëert onzekerheid over de technologie. En het is niet prettig als je met andere dingen bezig bent, een film kijken bijvoorbeeld. Dat stelt heel andere eisen aan het auto-ontwerp. Het opent ook compleet nieuwe mogelijkheden. Als het toch een huiskamer wordt, waarom zou je er dan niet een soort boetiekhotel van maken? Dat je in een auto een tijdje in een andere wereld kan leven.

Kortom, er ontstaat een heel nieuwe markt. Ook omdat straks mensen van alle leeftijden, van 6 tot 100 jaar, in een zelfrijdende auto kunnen stappen.''

Limousine

Tijdens de Dutch Design Week (19 t/m 27 oktober) presenteert Van den Acker drie conceptauto's van Renault. De EZ-Go is bedoeld als oplossing voor alledaagse, maar gedeelde mobiliteit in de stad. De EZ-Pro is een bestelauto voor het laatste stukje van de aflevering van pakketten. De EZ-Ultimo is Renaults toekomstvisie op een super-de-luxe, zeer comfortabele limousine.

,,Zo'n EZ-Ultimo is een luxueuze zelfrijdende auto, maar hij maakt de luxe betaalbaar. Het is een deelauto, je hoeft hem niet te kopen. Je kunt hem desnoods voor een korte rit gebruiken. Zo kun je iemand een 'premium' beleving bieden, al is het maar voor vijf minuten.''

Dat is het cruciale verschil met het huidige autogebruik, stelt Van den Acker. ,,Als je nu een Rolls-Royce wilt ervaren, moet je het geld hebben om er een te kopen of te huren. Straks kun je zo'n auto voor 3 kilometer, tien minuten lang gebruiken en dan wordt het ineens heel betaalbaar. Dat uitgangspunt past heel goed bij Renault: luxe wordt democratisch. Ik denk dat er straks mensen zijn die hun 25-jarig huwelijk vieren en met een glaasje champagne en een omweg in stijl naar de opera vervoerd willen worden, met een zelfrijdende Espace.

Die behoefte aan individualisering blijft volgens mij. Als ik daar niet in zou geloven, kan ik nu beter een andere baan zoeken. Al zijn er straks ongetwijfeld ook mensen die gewoon van A naar B willen en verder geen eisen stellen. Die zoeken dan een soort praktisch en goedkoop openbaar vervoer. Misschien moeten we daar ons merk Dacia voor inzetten.''

Sowieso komen er veel nieuwe oplossingen voor mobiliteit aan, voorspelt Van den Acker: ,,Veel auto's worden nu voor één rit gebruikt en staan vervolgens urenlang stil. De nieuwe oplossingen zijn veel efficiënter en maken meer ruimte vrij in de stad. Het is mijn doel dat de nieuwe generatie auto's vriendelijk en algemeen geaccepteerd wordt: stil en zonder uitlaatgas. Als ontwerper wil je het leven van mensen beter maken. Ik word er niet blij van om dingen te maken die de samenleving vervuilen. Als we straks het hele schuldgevoel van het automobilisme weg kunnen nemen, dat zou toch prachtig zijn?''

De ontwerpbaas van Renault ziet dat zeker gebeuren. ,,Intussen verdwijnt de behoefte aan mobiliteit niet. Ik denk niet we zonder auto kunnen, want als iedereen het openbaar vervoer zou nemen, kan ook dat de drukte niet aan. Daarom komen er nieuwe, intelligente oplossingen, zoals autodelen of robottaxi's.

Vijf tot tien jaar geleden werd de auto nog gezien als een dinosaurus die met uitsterven werd bedreigd. Nu je auto's daadwerkelijk met internet kan verbinden en ze ook autonoom kan maken, staat de auto-industrie ineens voor een enorme uitdaging. Ook wij experimenteren inmiddels met autonome auto's, maar nog op kleine schaal. Vooral omdat de wet- en regelgeving er nog niet klaar voor is.''

Designers

Vorig jaar was Van den Acker ook al present op de Dutch Design Week. ,,Toen zagen we dat de ontwikkelingen rond de auto veel mensen trekken die voorheen niet in auto's geïnteresseerd waren. Daarom werken er tegenwoordig veel mensen bij ons uit de wereld van de smartphones, netwerkproviders en game-industrie. Die mensen willen nu graag bij een autofabrikant werken, omdat zich daar een revolutie voltrekt. De auto-industrie trekt miljarden uit voor nieuwe, innovatieve technologie. Daar willen ze bij zijn.

Deze ontwikkelingen doen ook sterk denken aan hoe het begin vorige eeuw geweest moet zijn. Toen had je alleen al in Frankrijk tweehonderd automerken. Een heleboel mensen zaten in hun garage een eigen auto te fabriceren. Vijftig jaar later waren er nog maar drie fabrikanten over. Iedereen probeert wat en niemand weet wie er wint.''



Laurens van den Acker bij de EZ-Go, een conceptauto van Renault.

Renault EZ-Go

Renault EZ-Go

EZ-Pro

Renault EZ-Pro

Renault EZ-Pro

Renault EZ-Ultimo

Renault EZ-Pro

Renault EZ-Ultimo