Zelfrijdende auto dreigt te mislukken: ‘Die komt er niet’

De auto is, gezien vanuit het oogpunt van veiligheid, een ramp op wielen. Wanneer er in Nederland jaarlijks twee Boeings vol passagiers zouden verongelukken, ging er geen vliegtuig meer de lucht in, maar we nemen het allemaal voor lief dat er jaarlijks net zoveel mensen verongelukken in het verkeer. Elke dag sterven wereldwijd 3500 mensen in het verkeer en auto’s zijn doodsoorzaak nummer één onder jongeren in de VS.