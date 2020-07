Zelfrijdende auto komt in Nederland in een gespreid bedje

Uitdagingen

De Groen: ,,Als wij in dit stadium al willen profiteren van autonome voertuigen kan dat alleen in afgesloten gebieden of daartoe aangewezen wegen en rijstroken. In een dichtbevolkt land als Nederland is dit lastig te realiseren. Dat betekent dat autonoom rijden in Nederland voorlopig nog wel even op zich laat wachten.”