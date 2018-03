Zelfrijdende auto’s ‘praten’ met voetgangers via robothanden, emoji’s en rare geluiden

In de afgelopen eeuw zijn automobilisten bestuurders behoorlijk goed geworden in het communiceren met andere verkeersdeelnemers. Een wuivende hand, een knikje, misschien wat oogcontact: dat is zo’n beetje alles wat nodig is om voetgangers, fietsers en andere bestuurders te laten weten waar jij als automobilist mee bezig bent. En als al het andere faalt, kun je op de claxon drukken of je ramen naar beneden draaien en zeggen wat je denkt of wilt. Maar wat gebeurt er als je de mens van de bestuurdersstoel verwijdert? Hoe ‘praten’ de auto's van de toekomst met de wereld om hen heen?