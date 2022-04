Zelfs mini-automaker Smart gaat nu voor de SUV

Smart was ruim twee decennia geleden een revolutie. Swatch had de horloge-industrie opgeschud met goedkope, kleurrijke plastic quartzhorloges. Dat moest ook met auto’s kunnen. Smart - een samentrekking van Swatch, Mercedes en ART - was in 1998 de stadsauto die in één klap de concurrentie hopeloos verouderd deed lijken. Zelfs de showrooms waren anders dan alle andere; hoge verticale tempels van glas langs snelwegen waarin de Smart in tal van kleuren was te bewonderen. Het merk liet er in heel Europa vele tientallen van bouwen.