Zet je auto in als powerbank en je verdient geld terwijl hij stilstaat

Aandeel elektri­sche auto’s dit jaar verdrievou­digd in Europa

12 oktober Elektrische auto's hebben in Europa hun aandeel in de eerste helft van dit jaar verdrievoudigd, ten opzichte van de eerste helft van 2019. Inmiddels is één op de tien nieuw verkochte auto's elektrisch. De Europese milieuorganisatie Transport & Environment meent dat de stijging vooral het gevolg is van de strengere uitstootnormen voor nieuwe auto's waar fabrikanten zich aan moeten houden.