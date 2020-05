Zlatan scheurt met Ferrari door Stockholmse straten en wacht mogelijk boete

Hoe de langste auto ter wereld met helikopter­dek en zwembad compleet in verval raakte

9:57 De langste auto ter wereld is 30,5 meter lang. Of eigenlijk: wás 30,5 meter lang, want nadat deze limousine in 1990 werd genoemd in het Guinness Book of Records, raakte het model in verval. Nu is de auto in twee delen vervoerd naar een restauratiebedrijf.