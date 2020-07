Zo bespaar je op je autoverzekering: zes tips

De autoverzekering is voor veel mensen een flinke vaste kostenpost. Maar niet zo vast dat je er niet naar moet omkijken. 'Elk jaar even shoppen loont echt', zegt Suzan Samson, expert autoverzekeringen bij Independer.

Hoewel automobilisten de afgelopen maanden minder kilometers reden, en er dus minder aanrijdingen waren, leidt die ontwikkeling nog niet tot lagere premies bij de autoverzekeringen. Een rondgang van onze autoredactie in de verzekeringsbranche bracht dat onlangs aan het licht.

,,Maar dat neemt niet weg dat je toch kunt besparen op je verzekering'', stelt Suzan Samson. Zij is expert autoverzekeringen bij de onafhankelijke vergelijkingswebsite Independer. ,,Autobezitters hebben hun besparing grotendeels zelf in de hand. Het is echt verstandig je autoverzekering minimaal eens per jaar tegen het licht te houden, want het kan goed zijn dat je ergens anders minder premie betaalt of dat je eigen verzekering goedkoper kan.''

Volgens Samson staan Nederlanders vaak niet stil bij wat er mogelijk is. ,,We zijn een volk van zekerheden en vinden het maar wat fijn om onze risico's af te dekken met een goede verzekering. Om een autoverzekering kun je niet heen, maar er verandert door de bank genomen meer dan je denkt. Zo kunnen de kleinste veranderingen in je persoonlijke situatie al tot een andere premie leiden. Maar bijvoorbeeld ook aanpassingen bij de verzekeringsmaatschappijen.''

Klinkt interessant, maar waar begin je? Met deze zes tips weet je zeker dat je niet te veel betaalt.

Tip 1: Check je dekking

Samson: ,,Het is slim om goed te bedenken welke soort dekking je nu echt nodig hebt. Ga je voor allrisk, voor beperkt casco of voor de WA-verzekering, de voordeligste versie die alleen de wettelijke aansprakelijkheid dekt? De keuze hangt vooral af van de leeftijd van je auto. Gewoonlijk hanteren wij de volgende vuistregel: bij een auto jonger dan vijf jaar is het verstandig om allrisk te kiezen. Is je auto tussen de 5 en 10 jaar dan ben je goed af met beperkt casco en voor auto's die ouder zijn adviseren wij vaak om WA te kiezen. Naarmate je auto ouder wordt, kun je dus besparen door je dekking aan te passen.''

Maar hoe veel scheelt dat dan? Voor deze keer nemen we een willekeurige 35-jarige man uit de randstad als voorbeeld: om zijn Volkswagen Golf uit februari 2020 te verzekeren betaalt hij (met 5 schadevrije jaren) bij een WA-dekking minimaal 20,74 euro, terwijl een allriskpolis begint bij 71,77 euro. Samson: ,,Dat zijn fikse verschillen! Nog een goede tip: weeg ook mee in hoeverre je afhankelijk bent van je auto: heb je bijvoorbeeld weinig spaargeld maar wel elke dag je auto nodig? Dan kan het zinnig zijn om wél een hogere dekking te nemen zodat je beter verzekerd bent als het onverhoopt mis gaat.”

Tip 2: Verhoog je eigen risico

Samson: ,,Het lijkt tegenstrijdig, maar door je eigen risico (het bedrag dat je zelf betaalt per schadegeval, red.) te verhogen, verlaag je negen van de tien keer de algehele kosten van je autoverzekering. Het is opvallend dat de meeste mensen het bij hun zorgverzekering bijna vanzelfsprekend vinden om een hoger eigen risico te overwegen. Bij een kwart van de zorgpolissen kiezen consumenten daarvoor, bij autoverzekeringen slechts zo'n vijf procent.

Het kan geen kwaad het eigen risico wat hoger te zetten. In geval van een kleine schade adviseren wij vaak om de kosten zelf te betalen, zodat je geen no-claimkorting verliest. Per saldo maakt dat vaak niet veel uit, maar je vaste maandbedrag wordt met het hogere eigen risico wel lager. Zolang je geen schade hebt, is dat gunstiger.''

In het geval van ons Volkswagen-voorbeeld betaalt de Golf-rijder zo’n 93 euro per maand met een eigen risico van nul. Zet hij de eigen bijdrage op 500 euro per geval, dalen de maandlasten bij dezelfde verzekeraar met ruim een tientje. Overigens kan het ook lonen om de jaarpremie in één keer te betalen in plaats van een maandelijkse incasso: vaak is het totaalbedrag lager omdat je minder transactiekosten betaalt.

Tip 3: Geef veranderingen door

Samson: ,,Dit is misschien wel de tip die mensen het meest onderschatten. Verandert er iets in jouw situatie, bijvoorbeeld door een verhuizing? Bel dan niet gewoon je verzekeraar om dat door te geven, maar maak eerst een vergelijking of jouw verzekering nog wel bij je past. Dat kan vaak geld schelen.

Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van de impact van een postcode. Verzekeraars maken een risicoprofiel van steeds meer plekken in Nederland, waardoor de premie per huisnummer of zelfs per huisnummertoevoeging kan verschillen. Omdat ze bovendien steeds meer data gebruiken, gaan de maatschappijen meer en meer fijnmazig prijzen. Vroeger maakten verzekeraars onderscheid tussen vier risicoregio's in Nederland, waarbij premies in grote steden vaak hoger lagen dan op het platteland van Groningen. Tegenwoordig kan de premie in de ene straat lager zijn dan in een andere.''

Bij onze fictieve Golf-eigenaar scheelt het adres al snel vijf tot tien euro per maand: in een nieuwbouwwijk aan de rand van Den Haag (Allrisk vanaf zo’n 71 euro per maand) loopt hij volgens onze vergelijking stukken minder risico dan op de duurdere plek in de binnenstad, waar de Allrisk-premie bij zo’n 83 euro begint. Het verschil met het platteland van Groningen is nog groter: mocht onze Volkswagen-rijder naar het dorpje Leek verhuizen, dan begint zijn premie volgens de Independer-vergelijker bij 52,10 per maand.

Tip 4: Vergelijk de details

Bij het vergelijken vallen grote verschillen op tussen de diverse verzekeringsmaatschappijen, zegt Samson. ,,Veel verzekeraars richten zich bijvoorbeeld op een bepaalde groep klanten, die ze willen aanspreken met aantrekkelijke premies. Als jouw gegevens een beetje veranderen, bijvoorbeeld omdat je een jaartje ouder bent geworden, kan het zomaar gebeuren dat je niet meer in het 'interessante bakje' van een bepaalde verzekeraar valt. Dat kun je terugzien in je premie.

Andersom geldt het net zo: veel maatschappijen zien jongeren als een groep met een hoger risico, die dan dus veelal hogere premies betalen. Maar bij de ene verzekeraar vallen mensen tot 24 jaar in die groep, terwijl een andere maatschappij bijvoorbeeld een leeftijd van 22 hanteert. Dan kan één verjaardag dus ineens zomaar honderd euro op jaarbasis schelen, als het niet meer is.''

Tip 5: Vergelijk elk jaar

Suzan Samson adviseert om minstens één keer per jaar je verzekeringen tegen het licht te houden. ,,Juist omdat er zo veel kan veranderen in een jaar en omdat dat flinke invloed kan hebben op de bedragen die je betaalt. Bovendien kost het minder tijd en moeite dan mensen denken. Zorgverzekeraars regelen onderling de overstap, maar tegenwoordig is ook het opzeggen van je autoverzekering een fluitje van een cent. Bovendien heb je in de meeste gevallen na het eerste jaar niet meer dan één maand opzegtermijn. Sterker nog, tegenwoordig mag je bij meer dan de helft van de maatschappijen elke dag weg.''

Bang om je no-claim te verliezen? Nergens voor nodig, zegt Samson. ,,Vroeger moest je echt een papiertje hebben om je schadevrije jaren aan te tonen, maar tegenwoordig gebruiken verzekeraars een landelijke database waar je schadevrije jaren in staan. Zo gebruikt je nieuwe verzekeraar de juiste gegevens na een overstap.''

Wie uit een leaseauto komt, moet wel even opletten. ,,De database is relatief nieuw en nog niet alle leasemaatschappijen zijn erbij aangesloten, dus soms moet je even een verklaring opvragen bij je oude verzekeraar om het aantal schadevrije jaren te bewijzen.''

Tip 6: Pas op met 'stapel- of pakketkorting'

Samson: ,,Veel verzekeringsmaatschappijen hanteren zogenoemde stapelkortingen: hoe meer verzekeringen je bij één partij afsluit, hoe meer korting je krijgt. Dat zorgt er vaak voor dat klanten loyaler zijn aan een verzekeraar en het lijkt voor consumenten handiger (minder geregel) en voordelig. Maar het is toch mijn advies om niet klakkeloos alles bij dezelfde maatschappij te verzekeren. Vaak ben je ondanks die kortingen duurder uit dan wanneer je voor je afzonderlijke verzekeringen overal de beste optie kiest.''

Loont het nog om even te bellen met je verzekeraar om te vragen of de premie omlaag kan? Samson: ,,Ik vrees van niet. Tegenwoordig hanteren de meeste verzekeringsmaatschappijen één prijs voor alle klanten en loont het nauwelijks om loyaliteitskorting te vragen. In plaats daarvan is goed vergelijken en eventueel overstappen vaak slimmer.''

