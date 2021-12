Zo duur is het opladen van een elektrische auto

Het rijden van een elektrische auto is aantrekkelijk omdat elektriciteit goedkoper is dan benzine of diesel. Toch is het bij laadpalen en ook bij thuisladen vaak onduidelijk hoeveel het kost.

Bij een benzinestation is direct duidelijk wat de tarieven per liter zijn. Doordat de tarieven op een groot bord zijn weergegeven, kun je ook onderling goed vergelijken. Je weet dus van tevoren precies hoeveel je gaat betalen. Maar wat kost elektriciteit om de auto te laden? Bij veel laadpalen staat geen vaste prijs vermeld.

Thuis laden goedkoopste

Het laden is thuis, of bij je eigen kantoor, het goedkoopst. Daar kun je rekenen met een prijs tussen de 0,20 en 0,25 euro per kWh. Dus als je 50 kWh in de accu laadt, ben je tussen de 10 en 12,50 euro kwijt. En daarmee kom je meestal weer een paar honderd kilometer verder. We houden daarbij geen rekening met zonnepanelen die je op het dak hebt liggen. Immers, als die stroom leveren, dan is dat gratis. Je moet er wel op letten dat je de laadpaal afsluit voor mensen die op gaan laden zonder dat je dat wilt.

Prijs publieke laadpaal

Veel mensen zijn in ieder geval regelmatig aangewezen op een publieke laadpaal. Wat kost elektriciteit om de auto te laden op deze locaties? Je betaalt hier een prijs die per laadpas-provider kan verschillen. Meestal zal je rond de 0,35 en 0,40 euro per kWh uitkomen. Dus als we uitgaan van 50 kWh laden tegen 0,35 euro, kost een laadsessie je 17,50 euro. Afhankelijk van de laadpas-aanbieder heb je soms ook startkosten die kunnen variëren.

Snelladen heeft ook een prijs

Als je regelmatig op pad bent en gebruik wilt maken van een snellader, dan kost je dat nog meer. Hier is de variatie in de prijzen groter. Als je geen abonnement hebt, kan de prijs oplopen tot 0,59 of 0,66 euro per kWh. Het loont hier zeker om aanbieders te vergelijken en meerdere pasjes aan te vragen.

Hoe weet je welke prijs je betaalt?

Jouw laadpasprovider heeft meestal een eigen app, maar er zijn ook onafhankelijke apps voor laadpalen. Daarin kun je de laadpalen of snellader opzoeken. Bij de gegevens staat onder andere welke prijs je betaalt om op die locatie je auto te laden. En het kan zeker bij snelladen lonen om de prijzen te vergelijken.

