Zo duur worden de verkeersboetes in 2023

De sterke stijging is volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid het gevolg van de hoge inflatie van de afgelopen tijd en dat zet zich door in de verkeersboetes. Kosten van verkeersovertredingen worden namelijk aangepast op basis van de consumentenprijsindex van de maanden juni 2021 en juni 2022.

Dat alleen al zorgt voor een verhoging van 9 procent. Omdat de bedragen vanaf 2023 ook naar tientallen worden afgerond is de stijging nog wat hoger. ,,En er is nog meer slecht nieuws voor de automobilist", aldus Independers auto-expert Menno Dijcks. ,,We merken ook dat sommige verzekeraars hun tarieven al aan het verhogen zijn. Toch zien we nog geen trend in de gehele markt.”

Debat in de Tweede Kamer over verhoging verkeersboetes

In Den Haag is nog niet iedereen het eens over de verhogingen. Het leven wordt al fors duurder en een aantal politieke partijen vindt het dan ook niet nodig om ook nog verkeersboetes te verhogen. Een veelgehoord tegenargument is dat boetes een gemakkelijk te voorkomen uitgave zijn. Dan moet je je maar beter gedragen in het verkeer.

Hieronder zie je een overzicht van de type verkeersboetes en wat je eraan kwijt bent als je de overtreding begaat in 2023. De bedragen zijn dus nog voorlopig. Over ongeveer twee weken wordt er weer over gesproken in de Tweede Kamer.

Voorlopige bedragen verkeersboetes 2023

Deze bedragen ben je volgend jaar kwijt als je een verkeersovertreding begaat.

Je krijgt een boete van €50:

- als je kentekenbewijs onleesbaar is

- als je weigert het kentekenbewijs te laten zien, of het kentekenbewijs niet kan laten zien

Je krijgt een boete van €110:

- als je rijdt met een (korter dan een jaar) verlopen rijbewijs

- als je rijbewijs onleesbaar is

- als je stilstaat op een locatie waar dit niet mag (bijvoorbeeld een fietspad of in een tunnel)

- als je zonder verlichting in de bebouwde kom rijdt

- als je fout geparkeerd staat of niet voor parkeren betaalt

Je krijgt een boete van €160:

- als je kenteken niet goed leesbaar is

- als jij of een passagier geen gordel draagt tijdens het rijden

- als je rijdt zonder geldige APK, tenzij je op weg bent naar de keuring

- als je over een voetpad of fietspad rijdt

- als je de auto gevaarlijk of hinderlijk parkeert, bijvoorbeeld voor een nooduitgang

- als je stilstaat op een kruispunt

- als je fout signaleert

- als je zonder verlichting buiten de bebouwde kom, of bij slecht zicht zoals dichte mist rijdt

- als je onnodig in de berm rijdt

- als je over een busbaan rijdt

- als je rijdt met versleten of beschadigde banden

Je krijgt een boete van €240:

- als je onnodig links op de autoweg of snelweg rijdt

- als je kleine kinderen in de auto hebt, maar die niet in een kinderzitje zitten

- als er meer passagiers in de auto zitten dan er gordels in je auto aanwezig zijn

Je krijgt een boete van €280:

- als je weigert mee te werken aan een alcoholcontrole

- als je rechts inhaalt

- als je onnodig geluidsoverlast veroorzaakt, bijvoorbeeld door te toeteren

- als je onnodig links rijdt, buiten een autoweg of snelweg

- als je een kruispunt blokkeert

- als je geen voorrang aan rechts verleent

- als je bij het afslaan geen voorrang verleent

- als je onnodig gebruik maakt van de vluchtstrook

- als je door rood rijdt

- als je over een stuk weg rijdt wat gemarkeerd is met ‘niet rijden’, zoals een verdrijvingsvlak

- als je met een lekkende motor rijdt

Overige boetes

Naast alles hierboven zijn er nog een aantal boetes die een eigen tarief hebben. Deze zijn als volgt:

- Mobiel in de hand houden tijdens het rijden: € 380

- Onterecht parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats: € 350

- Een auto met bestickering parkeren met als doel reclame te maken: € 210

- Een voorrangsvoertuig, zoals een brandweerwagen met sirene, geen voorrang geven: € 350

- Rijden met een lekkende uitlaat: € 320

- Te luide uitlaat: € 320

Onverzekerd rijden

Ook als je wordt aangehouden door een agent die constateert dat je auto onverzekerd is, mag die je een fikse boete geven. Dat betekent overigens niet dat je alleen maar een probleem hebt als je wordt aangehouden. Veroorzaak je namelijk schade met je onverzekerde auto, dan zijn de kosten natuurlijk voor eigen rekening. Maar daarnaast kun je ook een boete krijgen van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). ,,De RDW controleert of auto’s verzekerd zijn”, aldus Dijcks. ,,Zo niet, dan krijg je een boete van 400 euro. Je hebt verzekeringsplicht vanaf het moment dat je eigenaar bent van de auto. Zorg ervoor dat je dus zo snel mogelijk een goede autoverzekering afsluit.”

Snelheidsboetes voor fietsers