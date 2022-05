Zo ging de Fietstest van mei 2022 in zijn werk

Liefst 153 panelleden maakten ­vanuit het Fietstest.nl Experience Center in Utrecht proefritten op 31 modellen (in genoemde categorieën) van 22 fietsmerken. Ze schreven in totaal 467 reviews. Dat ­deden ze aan de hand van een door Fietstest.nl opgestelde vragenlijst. Het gemiddelde eindcijfer was een 7,5. Je mag concluderen dat er tegenwoordig eigenlijk geen ‘slechte’ ­modellen meer zijn.

In de testperiode waren de veiligheids­regels vanwege de pandemie al versoepeld, maar voor zover ze er nog waren is er rekening mee gehouden.

Uitvoerder Fietstest.nl laat weten dat zij bij de testprocedures alle privacyregels volgt ­zoals vastgelegd in de Algemene ­Verordening Gegevensbescherming (AVG). De uitslagen op deze pagina’s zijn gewaarmerkt door een ­notaris. Bekijk hier of via Fietstest.nl de aktes van dit deel van de test, en die van de test van april.

Op deze pagina’s staan slechts sterk ­ingekorte, globale versies van de reviews, die dan ook niet echt recht doen aan de nuanceringen die testpersonen aan­brachten. De volledige reviews zijn in te zien op Fietstest.nl. Scores en reviews op deze pagina’s ­komen uitsluitend voort uit de input van het testpanel. Best Getest is de fiets met de hoogste score, Beste Koop kent volgens testers de beste prijs/kwaliteit-verhouding.

Adviesprijzen

Bij de fietsmodellen ­genoemde prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant; in de praktijk kunnen die ­afwijken. Bovendien hebben sommige fabrikanten sinds de testdagen hun adviesprijzen verhoogd. In april verscheen in deze krant al een bijlage met resultaten in ­andere categorieën, alle elektrisch: stadfietsen, woon-werkfietsen en speed ­pedelecs.

