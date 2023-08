Zo moet je reageren als je een spookrijder ziet of als je ontdekt dat je er zelf een bent

Ongelukken met spookrijders lopen zelden goed af. Dat komt vooral door de hoge snelheid waarmee de auto's op elkaar klappen én het feit dat dit vaak zo onverwachts gebeurt dat er nauwelijks tijd is om te remmen. Twee auto’s die op elkaar klappen met 100 kilometer per uur is vergelijkbaar met de impact van een auto die met 200 kilometer per uur op een stilstaande auto botst.

40 procent veroorzaakt door 75+

Duits onderzoek wijst uit dat spookrijders in 46 procent van de gevallen opzettelijk de verkeerde kant opreden op de snelweg. Een ander resultaat van het project, waarbij tussen 2002 en 2022 exact 224 ongevallen naar spookrijden werden onderzocht: ruim veertig procent van alle ongevallen door spookrijden op snelwegen werd veroorzaakt door mensen die ouder zijn dan 75 jaar.

Aan de ene kant waren dit overwegend mannen, en dementie of verwardheid waren de voornaamste problemen in deze leeftijdsgroep, zo meldt het Duitse tijdschrift AutoBild. Bij jongeren ging het vaak om suïcidepogingen of het vluchten voor de politie. Ook alcohol speelt in bijna een vijfde van de gevallen een rol, maar vrijwel uitsluitend bij mensen onder de 65 jaar.

Meeste ongevallen op de linkerbaan

Interessant is ook dat de verkeerde route grotendeels op de linker rijstrook lag (in de goede richting) en daar vonden ook de meeste ongelukken plaats. Volgens het onderzoek is ongeveer de helft van de spookritten na twee kilometer voorbij. Veel spookrijders rijden bij opritten of servicepunten de verkeerde rijstrook op, zo blijkt uit de studie op basis van schadedossiers van Duitse verzekeraars, ongevalleninformatie van de politie en berichten in de media.

Zo moet je reageren

Om te voorkomen dat het in geval van nood zo ver komt, is het volgens de Auto Club Europa (ACE) van belang dat je onmiddellijk 112 belt met informatie over waar je rijdt en op welke rijbaan. Dat is te zien rechts van de snelwegcode. Daar staat Li of Re en dat staat voor Links of Rechts. Dus de Linker- of Rechter rijrichting.

Probeer spookrijder niet tot stoppen te dwingen

Probeer in geen geval op eigen initiatief een spookrijder aan te houden. Dit laatste geldt in het bijzonder voor iedereen die uit verkeersberichten al weet dat een voertuig de verkeerde kant op rijdt op het weggedeelte waarop hij zelf rijdt. Om je voor te bereiden op een mogelijke ontmoeting moet je volgens de ACE rekening houden met de volgende zeven punten:

1. Zet de radio en verkeersinformatie aan of laat deze aan staan.

2. Blijf kalm, vertraag gecontroleerd en schakel de alarmknipperlichten in.

3. Rijd op de rand van de meest rechtse rijstrook.

4. Houd de vluchtstrook in de gaten om noodsituaties te vermijden.

5. Haal nooit andere voertuigen in.

6. Houd afstand tot je voorligger.

7. Verlaat de snelweg bij de dichtstbijzijnde parkeerplaats, rustplaats of afrit.

Verkeerde afslag genomen: Dit kun je nu nog doen

Volgens de ACE zijn snelwegopritten, knooppunten en parkeerplaatsen plekken waar iemand het snelst in de verkeerde richting de snelweg op kan rijden. Iedereen die na het maken van zo'n fout plotseling in de situatie verkeert dat hij spookrijder is geworden, adviseert de Auto Club om deze vijf tips op te volgen:

1. Schakel de alarmlichten en koplampen in om beter gezien te worden.

2. Verlaag de snelheid.

3. Ga indien mogelijk op de vluchtstrook rijden en stop daar.

4. Stap uit, trek een signaalvest aan, zoek beschutting achter de vangrail, bel daar het alarmnummer 112 en wacht tot de politie en hulpdiensten arriveren.

5. Probeer nooit een U-bocht te maken of achteruit van de snelweg af te rijden.