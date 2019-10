Zo ontsnap je aan dagelijkse porties fileleed

Er zijn drie redenen waarom november de drukste maand van het jaar is. De eerste: iedereen werkt. Er zijn geen vakanties, de laatste vrije dagen zijn op of worden bewaard voor de kerstperiode. De tweede: november is een van de natste maanden. Regen en natte bladeren vliegen horizontaal over de weg. En de derde: het is donker.

Afgelopen weekeinde ging de wintertijd in. Nu is het ’s ochtends weliswaar eerder licht, maar in de avondspits staan we vanaf 17.00 uur stil in het donker. En rijden in het duister is elk jaar weer even wennen. ,,November is een horrormaand’’, zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeerscentrale.