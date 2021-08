Zo ver kan jouw auto nog rijden wanneer het lampje van de reservetank brandt

Opa en oma vergeten nogal eens: ‘Snel verkeer gaat al 20 jaar niet meer voor langzaam verkeer’

18 augustus Dat verkeer van rechts voorrang heeft, behálve als je op een voorrangsweg zit, weten de meesten nog wel. Maar dat de regel ‘snel verkeer gaat voor langzaam verkeer’ alweer zo'n twintig jaar geleden is opgedoekt; dát willen opa en oma nog wel eens vergeten. Vandaar de opfriscursus autorijden voor senioren. In het dorpshuis in Strijen vond afgelopen woensdag de eerste sinds corona plaats.