Zo zien supersportwagens eruit als ze een dag onder water hebben gestaan

Zuid-Korea werd in de tweede week van augustus geteisterd door tyfoon Hinnamnor, wat leidde tot enorme overstromingen, met name in de hoofdstad Seoul. Bij de ramp kwamen ten minste negen mensen om het leven en in heel Seoel werd flinke materiële schade gemeld. De auto’s op deze foto's behoorden tot die materiële schade.

Volledig scherm Lamborghini Huracán Spyder. © Bobaedream

Hoewel de beelden al eerder online werden gedeeld in Zuid-Korea, is de rest van de wereld er pas deze week op geattendeerd via de online autosite Carscoops. De foto's zijn naar verluidt allemaal gemaakt in dezelfde parkeergarage. Onder de slachtoffers zien we een Lamborghini Aventador SVJ, een Lamborghini Huracan Spyder, een McLaren 570S, een Porsche 911, een Mercedes-AMG GT, een Mercedes-Benz S-Klasse, een Bentley Bentayga, een Cadillac Escalade en een Genesis G80.

Volledig scherm Mercedes AMG-GT. © Bobaedream

Alle auto's kunnen hoogstwaarschijnlijk als total loss worden beschouwd, aangezien ze compleet onder water hebben gestaan en zijn bedekt met een laag modderwater die ook het hele interieur en alle elektronica onbruikbaar heeft gemaakt. Datzelfde geldt voor minder exclusieve auto's als een Kia EV6, een Kia Carnival en een Jeep Wrangler. Aangezien de meeste auto's in de garage ongetwijfeld allrisk verzekerd zijn, is de kans groot dat de eigenaren schadeloos worden gesteld.

Volledig scherm McLaren 570S. © Bobaedream

Dat is ook zo in Nederland. Schade die is veroorzaakt door natuurgeweld of natuurrampen valt ook hier onder de zogeheten ‘beperkt en volledig cascodekking’, aldus Independer. Hieronder valt ook een overstroming. De definitie van het begrip ‘overstroming’ is echter niet helemaal duidelijk. Is er ook sprake van een overstroming als de riolering de hevige regenval niet meer aankan? Of is er alleen sprake van een overstroming als er bijvoorbeeld dijken breken of overlopen?

Volledig scherm Lamborghini Aventador. © Bobaedream

Omdat dit volgens de vergelijkingssite vaak niet duidelijk in de polisvoorwaarden van verzekeraars staat omschreven, is het in theorie mogelijk dat een verzekeraar schade door een overstroming door regenwater toch niet dekt. In de praktijk blijkt dat de meeste verzekeraars de schade gelukkig wel dekken. Er kan wel een eigen risico gelden. Als je het zeker wilt weten, kun je het beste even kijken in de polisvoorwaarden van je verzekeringsmaatschappij. Auto's met een WA-verzekering zijn niet gedekt voor dit soort schades.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.