‘Zo’n rubberen strip onder de auto helpt wel degelijk’

Appartemen­ten­com­plexen weigeren elektri­sche auto's in garage uit vrees voor brand

8 juni Hoe groot is het brandgevaar als een elektrische auto in een parkeergarage wordt opgeladen? Tientallen verenigingen van eigenaren (VVE’s) zijn er als de dood voor en verbieden laadpalen in de gemeenschappelijke parkeergarage. Nog veel meer VVE’s hebben plannen voor laadpalen in de garage voorlopig in de koelkast gezet.