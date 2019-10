Zonneauto van Zwolse teamcaptain Maud compleet verwoest na brand in Australië

De zonneauto NunaX van de TU Delft is compleet verwoest nadat het voertuig in brand vloog tijdens de World Solar Challenge in Australië. Tim van Leeuwen, de bestuurder van de wagen bleef ongedeerd. Op foto's die het team, aangevoerd door teamcaptain Maud Diepeveen uit Zwolle, via sociale media verspreidde is een felle brand te zien. Van de auto is niets meer over.

De auto van de TU Delft lag aan kop van de wedstrijd en had, met nog 300 kilometer te gaan, de overwinning voor het grijpen. Titelverdediger Delft, dat de World Solar Challenge al zeven keer won, nam de leiding in de wedstrijd woensdag over van het team van de Universiteit Twente.

Het is de eerste keer in twintig jaar deelname van Delft dat de finish niet wordt gehaald. Wat de reden is voor het vlamvatten van de zonneauto is volgens het team nog niet duidelijk. Het team van Diepeveen had vorige week ook al pech. De zonneauto crashte tijdens een testrit tegen de vangrail.

Door het uitvallen van Delft ging de winst naar het Belgische Agoria Solar Team, van studenten van de universiteit in Leuven. De auto van het team kwam donderdagmiddag (lokale tijd) op de vijfde dag van de race als eerste over de finishlijn in de stad Adelaide.

Volledig scherm Het team kijkt naar de overblijfselen van de NunaX. © Credit: Jorrit Lousberg

,,We staan hier met het hele team aan de finishlijn te vieren”, vertelt Lynn De Haes van het Agoria Solar Team. ,,Het is de eerste keer dat we wereldkampioen zijn. We moeten nog even bekomen, maar vanavond zullen we een feestje bouwen in het Belgisch biercafé in Adelaide.”