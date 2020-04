Zuid-Afrikaan begraven in zijn geliefde Mercedes

Bufton Pitso leidde ooit de afdeling van de sociaal-democratische oppositiepartij United Democratic Movement (UDM) in de provincie Oost-Kaap. Naast politicus was hij ook zakenman. Dat ging hem ooit voor de wind, waardoor hij een groot aantal Mercedessen kon kopen. De Duitse auto's moest hij echter allemaal verkopen nadat hij enkele financiële tegenvallers te verduren kreeg.

De laatste wens van de politicus was om in de Mercedes te worden begraven. Zijn familie ging te rade bij begrafenisondernemer Thabiso Mantutle en die stemde in. ,,We hebben nooit eerder zo’n vreemd verzoek gehad”, verklaarde deze aan Zuid-Afrikaanse media. ,,We moesten heel wat paperassen invullen en de juiste afmetingen opzoeken. De helling van het graf moest ook groot genoeg zijn zodat de oplegger met de Mercedes tot bij de 2,5 meter diepe kuil kon komen.”