Zuiniger SUV-rijden door te ‘zeilen’: zo werkt dat in de nieuwe Hyundai Bayon

Naast de Kona staat er sinds kort nóg een compacte SUV in de showrooms bij Hyundai. Hij heet Bayon, deelt zijn basis met de recente i20 en blijkt verrassend zuinig in de praktijk. Al moet je daarvoor wel zoveel mogelijk 'zeilen'.

Door Roland Tameling

Zo op het eerste gezicht had Hyundai niet bepaald nóg een SUV nodig: met de Kona, de Tucson, de Sante Fe, de Nexo en de Ioniq 5 biedt het Koreaanse merk immers al een bovengemiddeld breed assortiment aan. En toch was er onderaan de ladder nog ruimte voor een compacter en voordeliger model: dat is de Bayon, zogezegd de SUV-variant van de lagere i20.

Al moet je dat ‘compacter’ niet al te letterlijk nemen: met een lengte van 4,18 meter is de Bayon exact twee centimeter korter dan de Kona, die eveneens in het zogenoemde B-segment valt. Wel is de nieuwste telg drie centimeter smaller en een volle vijf centimeter lager, terwijl ook de ruimte op de achterbank iets minder riant is in de Bayon. Dat geldt trouwens ook voor de bagageruimte: waar de Kona met benzinemotor 361 liter kan meeslepen, zou je in de Bayon – met de achterbank in gebsruik – precies 321 melkpakken kunnen leeggieten. Het verschil is overigens niet schokkend en in de praktijk blijkt de Bayon feitelijk even inzetbaar als de Kona, al is zijn kofferbak iets kleiner dan bij concurrenten zoals de Volkswagen T-Cross, Renault Captur en Toyota Yaris Cross.

Volledig scherm De Bayon is op alle vlakken net iets kleiner en voordeliger dan de Kona © Hyundai

Waar zit het verschil dan wel? In de prijs, ten eerste. Op dit moment kun je een Bayon kopen vanaf 21.695 euro, terwijl je voor de goedkoopste Kona 25.835 euro neer moet tellen. Dat is geen klein verschil, zeker niet wanneer je de auto van je eigen spaarcenten wilt afrekenen. Kleine kanttekening is wel dat je bij de Kona meteen de sterkste variant krijgt van de 1.0 T-GDi benzinemotor: die heeft 120 pk (88 kilowatt) terwijl de instapversie van de Bayon 20 paardenkrachten en 14 kW minder levert. Ook opvallend: mede omdat de Bayon 120 kilo lichter is dan de Kona, zijn z’n prestaties iets beter. Wie de sterkere motor wil, krijgt voor minimaal 25.795 euro meteen standaard een automaat met zeven versnellingen.

Zeilen

De handgeschakelde aandrijflijn van de geteste Bayon is trouwens best bijzonder. De 48V-plaatjes op de voorschermen verraden dat we hier te maken hebben met een mild hybride, voorzien van een iets sterker elektrisch systeem dat draait op 48 volt. Hierdoor kan de startmotor af en toe meehelpen met optrekken door middel van een korte elektroboost en is de auto in staat om zijn verbrandingsmotor vaker uit te zetten zonder dat essentiële systemen zoals de airconditioning en het entertainment uitvallen.

Volledig scherm Met een klein zeilbootje laat de Bayon zien dat je aan het 'zeilen' bent met de motor uit © Hyundai

Die voorzieningen besparen al de nodige milliliters brandstof, maar het grootste voordeel biedt het systeem tijdens het uitrollen. Zodra je ongeveer twee seconden het gaspedaal niet aanraakt, schakelt de motor uit en blijft de Bayon indrukwekkend lang doorrollen zonder brandstof te verbruiken. Tijdens dit ‘zeilen’ (zodra de stand wordt ingeschakeld, benadrukt de Bayon dat op een speelse manier met een klein zeilbootje in het instrumentarium) blijft de transmissie in de versnelling staan, maar omdat hij wordt losgekoppeld van de motor is er veel minder frictie in de aandrijflijn. Dat zorgt er voor dat je honderden meters ‘in z’n vrij’ met het verkeer mee kunt rollen. Het wordt achter het stuur al snel een spelletje om dit zo vaak en zo lang mogelijk te doen. Niet alleen omdat het comfortabel rijdt, maar ook omdat het serieus liters scheelt aan de pomp. Tijdens de testperiode verbruikte de Bayon gemiddeld 5,6 liter benzine op 100 kilometer – ofwel één op 17,8 – en dat is ronduit netjes.

Als een zeilboot

Hyundai heeft het systeem bovendien goed uitgewerkt, want je merkt tijdens het rijden vrijwel niet dat de driecilindermotor aanspringt of stil valt. Je voelt weinig trillingen en merkt het vooral aan de digitale toerentellernaald die stil valt of juist weer omhoog springt. Wel voel je soms wat vertraging bij het overschakelen, omdat er geen directe mechanische verbinding zit tussen het koppelingspedaal en de versnellingsbak. In plaats daarvan krijgt de ‘koppelcomputer’ in de Bayon een signaaltje zodra jij het koppelingspedaal in trapt, waarna hij de versnellingsbak ontkoppelt of aankoppelt. Dat is even wennen en zorgt er voor dat je zo nu en dan wat moet gokken wanneer de koppeling aan grijpt.

Volledig scherm Het dashboard - hier mét het grote scherm en digitaal instrumentenpaneel - is bekend uit de i20 © Hyundai

Over zeilen gesproken: het rijgedrag van de Bayon heeft ook wel iets weg van een zeilboot. Niet dat je misselijk wordt tijdens het rijden of overstag moet om van richting te veranderen, maar Hyundai heeft er duidelijk voor gekozen om het onderstel soepel en zacht te maken. De vering en demping gedraagt zich vooral volwassen: zo wordt slecht wegdek mooi opgevangen en blijft de cabine onder alle omstandigheden mooi stil. Aan de andere kant zal je de Bayon niet snel betrappen op een scherp randje of een bovengemiddeld vermakelijk rijgedrag: de bediening gaat zo licht en de reacties zijn zo voorspelbaar, dat hij je geen moment zal uitdagen.

Comfort Smart

Verder doet het nieuwste SUV-tje van Hyundai prettig modern aan, zoals we dat eerder ook al vaststelden in andere nieuwe modellen van het merk, zoals de i20 en de grotere Tucson. Standaard is de Bayon bovendien prima uitgerust met onder meer airconditioning, cruise control met een snelheidsbegrenzer en een noodremassistent met voetganger- en fietsersherkenning. Hij geeft een subtiele waarschuwing zodra het verkeer vóór je in beweging komt en houdt je actief op de juiste rijbaan. Ook slim is dat de auto bij het uitstappen een seintje geeft om te controleren of je niets (of niemand) op de achterbank hebt achtergelaten.

Volledig scherm De achterbak is prima bruikbaar, maar iets kleiner dan in de meeste concurrenten © Hyundai

Mocht het budget toereikend zijn, loont het om door te sparen voor het uitrustingsniveau Comfort Smart. In die configuratie krijg je namelijk een Bayon met een moderner dashboard, voorzien van een fraai en volledig uitgevoerd digitaal instrumentenpaneel voor je neus. Bovendien krijg je dan een groter scherm in het midden van het dash met een diameter van 10,25 inch (8 inch is standaard) met ingebouwde navigatie en de mogelijkheid om de auto op afstand in de gaten te houden via een Bluelink-app op je smartphone. Apple Carplay en Android Auto zijn ook aanwezig, al is het jammer dat je in de Bayon – ondanks zijn moderne inborst – nog een draadje nodig hebt om je telefoon te verbinden.

Onder de streep is de Bayon dus een prima keuze voor mensen die een iets hogere auto willen met een dito zitpositie, zonder daar de hoofdprijs voor te betalen. Het ruimte-aanbod is adequaat, de veiligheids- en hulpsystemen zijn op niveau en het rijgedrag is niet spannend maar zeker niet slecht. Hij oogt en voelt al met al ook iets moderner dan de Kona, die ondanks zijn recente facelift al weer sinds 2017 leverbaar is. Hij is niet de ruimste van zijn segment, maar kan op veel punten uitstekend meekomen.

Volledig scherm De ruimte achter is voldoende © Hyundai

Volledig scherm Dankzij het 48 Volt-systeem kan de benzinemotor vaker en langer uit blijven, ook tijdens het rijden © Hyundai

