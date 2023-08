20-jarige vrouw zwaargewond door neerstortend betonblok van 500 kilo

Moeder Nepe is weg uit oude Dorpshuis en vindt met kinderen onderdak in Enschede: ‘Heel blij mee’

Nepe Rexhaj en haar twee jongste kinderen van 1,5 en 2,5 jaar wonen niet langer in het van water en elektriciteit afgesloten oude Dorpshuis in Glanerbrug. Humanitas Onder Dak in Enschede vangt de drie voorlopig op.