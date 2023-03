40 procent (!) van Winterswijk kiest voor BBB

Liefst 39,4 procent van de kiezers in Winterswijk heeft gestemd voor de Boer Burger Beweging (BBB) van Caroline van der Plas. De grote verliezers van de provinciale verkiezingen in de Achterhoekse plattelandsgemeente zijn VVD, CDA en FvD.

De stemmen in Winterswijk waren kort na middernacht geteld. Op dat moment was de score van de BBB de beste van alle tot dan toe binnen gekomen gemeenten. Even daarna werd de score verbeterd door Tubbergen met 58,8 procent.

Op het provinciehuis in Arnhem werd de uitslag door de BBB-aanhang met gejuicht ontvangen.

Marcel Roerdink staat op plek 4 op de lijst van BBB en komt uit Winterswijk. Of hij de grote winnaar van Winterswijk is? ‘Met 39 procent kun je dat wel stellen, dacht ik zo.’ ,,We zijn natuurlijk dolblij. Ik kan wel springen. Ik heb de hele avond nog geen last gehad van spanning, maar toen Winterswijk kwam begon het wel te kriebelen. Echt fantastisch.’’

Wonden likken

VVD (-9,4 procent), CDA (-9,3 procent) en FvD (-10,5 procent) likken hun wonden in het Achterhoekse grensdorp. In het slagveld dat BBB aanrichtte waren er nog maar twee andere winnaars: Volt (+3,5) en Ja21 (+2,6). Beide partijen deden vier jaar geleden nog niet mee. PvdA (-0,8) wist de schade het meest beperkt te houden.

In 2019 behaalde VVD de verkiezingswinst in Winterswijk. Met 19 procent van de uitgebrachte stemmen werd de partij destijds de grootste. Nummer twee werd CDA, met 16,7 procent va de stemmen. Forum voor Democratie haalde 13 procent van de stemmen binnen en was daarmee de derde partij in Winterswijk.

De gemeente telde 22.601 kiesgerechtigden in 2019 en had een opkomstpercentage van ruim 55 procent.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.