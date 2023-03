55+ers gaan in Neede terug de schoolbanken in: ‘Senioren zitten vaak alleen en dit zijn dan leuke uitjes’

Hij wil er binnenkort mee stoppen, Henk Markerink. Hij was ruim tien jaar voorzitter van de ouderenbond PCOB en keerde terug in die rol nadat de vereniging geen opvolger kon vinden. De organisatie heeft in Neede 230 leden uit heel Berkelland. Landelijk is de PCOB bezig met het behartigen van belangen voor 55-plussers. Op de volgende bijeenkomst in Neede, komende dinsdag, komt Jan Wiersma spreken.

Met humor

Een uitstekende keuze volgens Markerink. „Van andere afdelingen weten we dat hij een echte entertainer is en dat hij de mensen goed bezig kan houden. Met de gave om verhalen op humoristische wijze te kunnen brengen is hij de uitgelezen persoon. Van de schoolstrijd tot de invoering van het basisonderwijs. Alles waar de 55-plusser zich in herkent.”

Naast de verhalen van Wiersma, wordt er ook teruggeblikt op de belangrijkste onderwerpen voor senioren in Berkelland. Wonen, zorg, digitalisering etc. komen aan de orde. Dit soort bijeenkomsten is van groot belang, vindt Markerink. „Terugblikken en herkenning is erg prettig voor de mensen. Senioren zitten vaak alleen thuis en dit zijn dan leuke uitjes. Ze komen dan hun huis weer uit.”

Moeizame groei

Markerink merkt dat nieuwe leden werven moeizaam gaat. „Er is 0,0 groei. Mensen willen weten wat ze hebben aan een lidmaatschap. Dat moet je kunnen uitleggen. Het is het absoluut waard. Voor corona ontvingen we met bijeenkomsten 70 mensen, nu mogen we blij zijn met 50. Je wilt het liefst meer, maar het is nog te doen.”

Een stukje bewustwording

Er staat nog genoeg op de planning voor de PCOB, vertelt Markerink. „Elke tweede dinsdag in de maand is er een bijeenkomst. In mei komt de Regiobank. We merken dat senioren het steeds lastiger vinden om met de bank in gesprek te komen. Om oplichting te voorkomen gaan we met de ouderen stukjes opvoeren en werkgroepen opzetten. We zetten ze aan het werk. Het is een stukje bewustwording”, zegt Markerink.

De bijeenkomst met Jan Wiersma is op dinsdag 14 maart, aanvang is 14.00 uur. De locatie is het gebouw Diekgraven achter de grote kerk in Neede.