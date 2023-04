Aalten over ‘daklozendump’ door Den Haag: geen klacht, wél in gesprek

Den Haag stuurt zonder overleg daklozen naar de Achterhoek: ‘Hier hoor je afspraken over te maken’

Boosheid en onbegrip in de Achterhoek over het feit dat de gemeente Den Haag daklozen naar Oost-Nederland stuurt. Ze worden geholpen om in onder meer de Achterhoek een huurhuis te krijgen, en krijgen ook een zak geld mee van Den Haag. Den Haag noemt het project ‘een succes’.